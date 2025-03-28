Путин назначил героя России Гудкова заместителем командующего ВМФ

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Президент России Владимир Путин во время встречи с экипажем АПЛ «Архангельск» назначил командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ ВС России Михаила Гудкова на должность заместителя командующего Военно-морским флотом страны.

Путин назначил героя России Гудкова заместителем командующего ВМФ
© РИА Новости
«... мной принято решение перевести вас на другую должность, повысить уровень вашей ответственности», — сказал глава государства.

По словам российского президента, министр обороны России и начальник Генштаба считают, что опыт Гудкова необходимо тиражировать на другие подразделения.

Ранее Генштаб и Минобороны России утвердили программу реорганизации подразделений морской пехоты.

27 марта Путин также разрешил спуск на воду атомного подводного крейсера «Пермь». Крейсер станет штатным носителем крылатых гиперзвуковых ракет «Циркон».

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