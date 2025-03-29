Полковник Уилкерсон призвал Россию освободить Одессу и отрезать Украину от моря
Бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон выразил мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works, что Россия должна освободить Одессу и отрезать Украину от Чёрного моря.
На Западе предостерегли Россию от серьезной ошибки
В L'Antidiplomatico ранее заявили, что освобождение Одессы станет решающим шагом по искоренению национализма.
Американская газета The New York Times, в свою очередь, утверждала, что официальные лица в Киеве опасаются согласования президентом США Дональдом Трампом перехода порта в Одессе под контроль России.