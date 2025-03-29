Бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон выразил мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works, что Россия должна освободить Одессу и отрезать Украину от Чёрного моря.

«Я бы отрезал Украине любой доступ к Чёрному морю так или иначе», — сказал он.

На Западе предостерегли Россию от серьезной ошибки

В L'Antidiplomatico ранее заявили, что освобождение Одессы станет решающим шагом по искоренению национализма.

Американская газета The New York Times, в свою очередь, утверждала, что официальные лица в Киеве опасаются согласования президентом США Дональдом Трампом перехода порта в Одессе под контроль России.