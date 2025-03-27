В МИД Украины раскрыли важную деталь морского перемирия

Соглашение о перемирии в Черном море не касается военных кораблей России. Важную деталь перемирия раскрыл спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает «Страна.ua».

«Оно касается, как мы убеждены из наших разговоров с американской стороной, и гражданского судоходства, и портов, это очень важно. И что тоже очень важно, эта договоренность не распространяется на российские военные корабли», — сказал он.

Прежде президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Париже с представителями стран международной коалиции союзников Киева обсудил размещение в стране международных сил. Он добавил, что участники встречи должны разработать план по реализации помощи Киеву.

США договорились с Россией и Украиной о безопасном судоходстве в Черном море

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сообщила, что России совершенно ни к чему приближение к ее границам войск НАТО.