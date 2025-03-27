Военблогер раскрыл детали наступления армии России в Курской области

Армия России продолжает освобождать Курскую область, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остались только два села. Детали наступления раскрыл военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«На данный момент под контролем ВСУ остаются только приграничные села Олешня и Горналь. Поступили сведения о том, что от украинских формирований была зачищена Гоголевка, однако официальных заявлений об освобождении населенного пункта пока не обнародовано», — сообщил он.

По его словам, ВС РФ также добиваются локальных успехов в Сумской области, однако наступление в этом направлении будет сложным, так как украинское командование сосредоточило много резервов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказал опасения нового наступления России. Он отметил, что ВС РФ могут предпринять наступление на территории Сумской и Харьковской областей.