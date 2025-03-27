Самолеты Североатлантического альянса подняли в небо из-за российского Ил-20М

Истребители Североатлантического альянса подняли в небо из-за появления российского самолета Ил-20М к востоку от острова Рюген в Балтийском море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

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Самолеты НАТО Eurofighter вылетели около 11:30 по московскому времени с авиабазы в Лаге в Германии. Немецкие истребители сопровождали Ил-20М несколько километров, пока он не развернулся в сторону Калининграда, говорится в публикации.

В издании добавили, что Ил-20М якобы не выходил на радиосвязь и двигался с выключенными транспондерами.

В начале марта стало известно, что истребители НАТО, размещенные на ротационной основе на литовской авиабазе Зокняй, в феврале девять раз сопровождали российские военные самолеты вблизи границ воздушного пространства балтийской республики. По данным минобороны Литвы, истребители поднимались в воздух два-три раза в неделю.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются строго в соответствии с международными правилами.