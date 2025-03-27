Президент России Владимир Путин разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь». Об этом сообщается в трансляции телеканала «Россия — 24».

«Пермь» стала первой атомной подлодкой, оснащенной крылатыми гиперзвуковыми ракетами «Циркон», — отметил Путин.

Он добавил, что эта лодка уже шестая, построенная по данному проекту.

Атомная подводная лодка «Пермь» проекта «Ясень-М» является шестым кораблем данного проекта и первым штатным носителем гиперзвуковой ракеты «Циркон». Ранее сообщалось, что испытания нового вооружения предполагалось начать в 2025 году, а сама ракета уже принята на вооружение для надводных кораблей, но для использования на подводных лодках требовалась доработка.