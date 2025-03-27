Российские военные сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска

Аксинья Кравченко

Вооруженные силы РФ сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска. Об этом РИА Новости сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Российские военные сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска
© РИА Новости

По его словам, то, что бойцам РФ удается удерживать ранее занятые позиции, является «серьезным достижением».

«Серьезный плацдарм нашим военным удалось сформировать к северу и югу от Купянска. То, что мы сейчас видим, — это хорошую возможность для расширения этого плацдарма на левом берегу Оскола», — добавил Ганчев.

Он отметил, что фронт в Харьковской области медленно, но уверенно движется, ВС РФ «пресекают любые попытки украинских боевиков контратаковать».

Напомним, что Купянск является одним из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Он расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части.