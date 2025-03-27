Российские военные сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска

Вооруженные силы РФ сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска. Об этом РИА Новости сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, то, что бойцам РФ удается удерживать ранее занятые позиции, является «серьезным достижением».

«Серьезный плацдарм нашим военным удалось сформировать к северу и югу от Купянска. То, что мы сейчас видим, — это хорошую возможность для расширения этого плацдарма на левом берегу Оскола», — добавил Ганчев.

Он отметил, что фронт в Харьковской области медленно, но уверенно движется, ВС РФ «пресекают любые попытки украинских боевиков контратаковать».

Напомним, что Купянск является одним из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Он расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части.