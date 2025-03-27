Путин назвал «самым мощным» Северный флот России
Президент России Владимир Путин назвал Северный флот России, базирующийся на Кольском полуострове, «самым мощным». Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, российский лидер сделал ряд заявлений по региональной и международной повестке на совещании по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.
«На Кольском полуострове базируется наш самый мощный Северный флот, обеспечивающий безопасность арктических рубежей России», — отметил Путин.
Президент заметил, что военные ранее доложили ему о том, как воюют моряки Северного флота в ходе СВО.
«Ещё раз хочу поблагодарить всех за службу. За мужество, которое проявляют североморцы в ходе специальной военной операции», — сказал глава России.