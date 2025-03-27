Макрон анонсировал отправку военных на Украину

Франция и Великобритания отправят делегацию военных на Украину, чтобы разработать формат будущей военной поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, передает агентство Reuters.

© Lenta.ru

Макрон также подчеркнул, что Франция и Британия не ставят задачу заместить украинские войска, а посредством отправки делегации проработать «меры сдерживания». Кроме того, французский президент добавил, что главы МИД стран Европы выработают в ближайшие три недели конкретные предложения о том, как контролировать режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Ранее агентство Reuters сообщало, что страны Европы постепенно отказываются от идеи отправить войска на Украину и вместо этого намерены найти другие способы оказать военную помощь Киеву. Дополнительно уточняется, что не все страны региона отказываются от идеи и речь может идти о решении направить свои силы на двусторонней основе, а не коллективно.