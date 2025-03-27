ВС РФ сбили украинский МиГ-29

В зоне проведения спецоперации на Украине был уничтожен вражеский боевой самолет МиГ-29, сообщило Минобороны России в Telegram-канале. Воздушное судно сбили силы ПВО, помимо самолета были уничтожены авиационные бомбы и БПЛА неприятеля.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее сообщалось, что ВКС России сбили самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Как рассказали российском военном ведомстве, вражеский самолет был уничтожен в ходе воздушного боя. Тогда же было уничтожено семь управляемых авиационных бомб JDAM и три снаряда HIMARS.

Силы ПВО ВС России сбили МиГ-29 ВСУ

Кроме того, сообщалось, что была опубликована запись переговоров российского экипажа, который участвовал в воздушном бою. Пилоты обсуждали оперативную обстановку, радиообмен экипажа Су-30МС2 ВКС России состоялся после того, как были перехвачены переговоры пилота МиГ-29. Тот сообщил своему командованию, что его борт падает.