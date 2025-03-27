Бойца СВО бросили в аэропорту без денег после обмена

Участника специальной военной операции, отправившегося на фронт из исправительной колонии и попавшего в плен, оставили в аэропорту без денег и документов после обмена. Об этом пишет издание Daily Storm.

«Его попросту бросили в аэропорту без денег и документов об окончании службы, поэтому он не знает, к кому обращаться и как попасть домой», — говорится в публикации.

РФ и Украина провели обмен пленными

Мужчина обратился за помощью в Дом офицеров, но затем его заключили под стражу из-за подозрений в сотрудничестве с Украиной. В результате домой мужчина вернулся через месяц. По информации издания, боец строит планы на будущее вместе со своей женой.

24 марта уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская заявила, что некоторые участники специальной военной операции на Украине сталкиваются с проблемами при трудоустройстве на работу. Речь идет о бывших заключенных, которые отправились в зону СВО прямо из колоний. Несмотря на боевой опыт и положенные им по закону льготы, таких ветеранов неохотно берут на работу. Информация о заключении остается в базах данных и указывается в справке о судимости, отметила Сабурская.