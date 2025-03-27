Стало известно, какую атомную подлодку вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

Атомная подводная лодка "Пермь" будет оснащена гиперзвуковыми ракетами "Циркон", следует из материалов к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Мурманскую область.

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"Пермь" среди атомных подводных лодок проекта 885М, таким образом, станет первым штатным носителем крылатой ракеты "Циркон". Подлодка в связи с этим конструктивно будет «отличаться от предшественниц».

"Пермь" - атомная подлодка четвертого поколения. Она заложена 29 июля 2016 года.

Первым носителем ракет "Циркон", по официальным данным, стал корабль Северного флота "Адмирал Горшков".