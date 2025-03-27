На Украине впервые показали строй из американских F-16

Полет нескольких истребителей американского производства F-16 Fighting Falcon Воздушных сил Украины показали в репортаже о работе иностранных самолетов, стоящих на вооружении ВСУ, снимком поделились авторы Telegram-канала «Военный обозреватель». В кадр попали самолеты с опознавательными знаками.

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В репортаже показали строй из трех воздушных боевых машин. На кадре видно, что на хвостовое оперение самолетов нанесен украинский герб. Кроме того, на крыле ближайшего борта виден опознавательный знак украинских воздушных сил, согласно стандарту выполненный в виде желто-синего круга.

Как отметили авторы канала, истребители летели с боевым обвесом. Обозреватели определили, что самолеты вооружены ракетами класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120C AMRAAM и ракетами малой дальности AIM-9M Sidewinder.

Ранее французский эксперт в области авиации Сириль де Латтр заявил, что истребитель F-16 проиграет российскому Су-57 при воздушном бое в небе над Украиной. По словам эксперта, не стоит обманываться насчет способностей российского истребителя, у F-16 нет никаких шансов выиграть бой против боевой машины пятого поколения.