Над пунктом перехода "Суджа" поднят флаг РФ
Тульские десантники подняли флаг России над зданием погранперехода "Суджа" на границе с Сумской областью. Бои за этот комплекс продолжаются несколько дней.
"Зачищаем. Работают тульские десантники, 51-й полк", - сообщил "Дневник десантника".
Под контролем ВСУ остается еще несколько квадратных километров курской территории у хутора Олешня. В ночь на 27 марта по собравшимся там на опушке леса украинским солдатам ударил "Искандер".
В освобожденном курском селе российские военные нашли в подвале дома отощавшего пса - он охранял погибших хозяев.