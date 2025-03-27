Над пунктом перехода "Суджа" поднят флаг РФ

Тульские десантники подняли флаг России над зданием погранперехода "Суджа" на границе с Сумской областью. Бои за этот комплекс продолжаются несколько дней.

"Зачищаем. Работают тульские десантники, 51-й полк", - сообщил "Дневник десантника".

Под контролем ВСУ остается еще несколько квадратных километров курской территории у хутора Олешня. В ночь на 27 марта по собравшимся там на опушке леса украинским солдатам ударил "Искандер".

В освобожденном курском селе российские военные нашли в подвале дома отощавшего пса - он охранял погибших хозяев.