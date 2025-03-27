Броневик Iveco ВСУ попал в западню из проволоки и получил удар в лоб дроном

Обычная колючая проволока может стать непреодолимым препятствием для различных типов бронированной техники. Например, в социальных сетях появилось видео, где демонстрируется бронеавтомобиль итальянского производства Iveco LMV, запутавшийся в таком гибком инженерном заграждении.

© Российская Газета

Оно намоталось на левое заднее колесо, из-за чего специальное транспортное средство лишилось возможности передвигаться. Российские бойцы тут же воспользовались этим.

Прилетевший дрон-камикадзе нанес повреждения "иномарке" - оператор направил БПЛА в лобовое стекло, которое не выдержало удара и последовавшего взрыва: покрывшись многочисленными трещинами, оно оказалось вдавленным внутрь салона. Ударная волна, вероятно, выбила и стекла в боковых окнах.

В целом, как отмечает Telegram-канал "Рядовой на передовой", двухосная машина с Апеннинского полуострова оказалась не совсем подходящей для эксплуатации в местах, где сейчас ведутся боевые действия. Прежде всего, из-за проходимости.