США готовят в Арктике площадку для самолетов с ядерным оружием

Соединенные Штаты Америки строят в Арктике аэродром для самолетов, способных нести ядерное оружие. Об этом заявил советник президента РФ и ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению Международного арктического форума Антон Кобяков.

«В настоящее время, помимо действующих на территории базы систем раннего обнаружения баллистических ракет и станций управления разведывательными спутниками, на ней активно создается аэродромная инфраструктура для самолетов, способных нести ядерное и высокоточное оружие», — сообщил Кобяков.

Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что подобные действия ярко свидетельствует о намерениях США значительно усилить военное присутствие в регионе и превратить Арктику в театр своих стратегических операций.

Ранее стало известно, что США также планируют строительство 48 ледоколов для усиления позиций в Арктике в ответ на успехи России в освоении региона и развитие Северного морского пути. Президент Дональд Трамп отметил важность увеличения американского присутствия, указывая на то, что у России сейчас около 40 ледоколов, в то время как у США всего один.

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил, что Арктика остается стратегической зоной интересов для мировых держав, но ни одно государство, включая США, не сможет установить полный контроль над регионом. Он подчеркнул важность международного сотрудничества и защиты российских интересов, отметив, что будущее Арктики заключается в балансе интересов всех стран, а не в доминировании одной стороны, передает «Царьград».