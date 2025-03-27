Еще недавно экс-представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко сообщал о том, что украинское военное командование отправило на харьковское направление спецбатальон, который был сформирован из заключенных.

При этом военный эксперт Владимир Ераносян в беседе с aif.ru заявил, что формирование таких подразделений началось еще летом 2024 года.

"О формировании спецчастей, набранных по украинским тюрьмам, в Киеве сообщили еще летом прошлого года", — заявил аналитик.

По его словам, ранее американские СМИ сообщали о том, что к июлю 2024 года в подразделение вступило около трех тысяч уголовников. В это же подразделение также попадали дезертиры и уклонисты для "перевоспитания".

Ераносян добавил, что речь даже шла о создании отдельной бригады в составе украинской армии, однако, скорее всего, этого достичь также не удалось. При этом их решили разделить по разным подразделениям и отправили на самые опасные участки фронта.