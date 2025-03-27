Минобороны обвинило Киев в новых ударах по энергообъектам

Никита Бородкин

Украинские войска, вопреки заявлениям Киева, продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре России. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, за минувшие сутки произошли три подобных инцидента.

Минобороны сообщило о новых обстрелах ВСУ по энергетике РФ
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Так, 26 марта в 17:00 в Брянской области в результате атаки украинского дрона по объекту «Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии. Без электричества остались жители Климовского района. Также около 17:00 российские средства ПВО перехватили украинский ударный дрон в районе мыса Тарханкут в Крыму — он направлялся к наземному оборудованию Глебовского подземного хранилища газа.

Еще одна атака была совершена 27 марта. Около 7:00 в Брянской области в результате прицельного артиллерийского обстрела была повреждена комплектная трансформаторная подстанция «Брянскэнерго».

Напомним, что по итогам телефонного разговора президентов РФ и США Москва поддержала предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Российский лидер Владимир Путин отдал военным соответствующий приказ 18 марта. После этого Киев неоднократно нарушал эту договоренность.

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