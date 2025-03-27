Зеленский заявил о подготовке Россией нового наступления

Владимир Зеленский заявил, что российские военные готовят «весеннее наступление» на Сумском и Харьковском направлениях. Об этом он рассказал в интервью Le Figaro.

По словам Зеленского, Украина наблюдает подготовку к «будущей операции» России и уже поделилась своими разведданными с союзниками. Он призвал «смотреть на ситуацию широко открытыми глазами».

Также Зеленский сообщил, что «почти каждый день» общается с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он сказал, что их отношения «выходят далеко за рамки тех, которые обычно объединяют двух президентов».

Зеленский подчеркнул, что на саммите «коалиции желающих», который пройдет 27 марта в Париже, будут обсуждаться «конкретные вопросы» - как западные страны могут поддержать Украину и как страна может увеличить производство беспилотников.

Зеленский рассказал, почему согласился на прекращение огня

На фоне переговоров о прекращении огня, которые ведут Россия, США и Украина, «коалиция желающих помочь», которую возглавляют Британия и Франция, начала обсуждать отправку миротворческих сил на Украину.

В марте в первом саммите коалиции приняли участие 16 европейских стран. В телефонной конференции, прошедшей позже, приняли участие более 30 стран, включая Австралию, Новую Зеландию и Японию. Россия заявляла, что не согласится на размещение сил из стран НАТО на Украине.