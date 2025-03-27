Раскрыт смысл слов Зеленского о наступлении России под Харьковом

Военный эксперт Анатолий Матвийчук раскрыл смысл слов Владимира Зеленского о наступлении России в Харьковской области, пишет NEWS.ru.

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Аналитик считает, что украинский лидер с помощью заявлений о предотвращении наступления российских войск в Харьковской и Сумской областях пытается оправдаться перед депутатами и народом за гибель большого количества солдат.

Зеленский придумает любую историю, для того чтобы как-то ответить перед запросами депутатов, за что положили 70 тысяч солдат, отметил Матвийчук.

По словам собеседника издания, глава киевского режима будет применять мифические сказки про наступление России каждый раз, когда ему нужно будет что-то оправдать.

Ранее Зеленский заявил, что Россия якобы готовит новое наступление на Украине.

Также депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что с завершением боевых действий на Украине закончится и нахождение у власти Зеленского.