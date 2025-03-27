Под Сумами исчезли 40 штурмовиков

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Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что десятки украинских военнослужащих, переведенных в 225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, без вести пропали в Сумской области. По его информации, в Сети появилось уже более 45 объявлений о пропаже, в которых родственники жалуются на то, что солдаты перестали выходить с ними на связь.

Сегодня вдовы через социальные сети пытаются найти своих «пропавших без вести» мужей, которых перевели в 225-й ошп и перебросили в Краснополье (Сумская область), — отметили авторы канала.

По их данным, в 225-й полк ВСУ начали массово переводить военнослужащих не только из частей ПВО и пограничной службы, но и из других штурмовых подразделений. Военкоры отметили, что этот полк фактически является штрафным подразделением. Он состоит из экс-заключенных, задержанных дезертиров, штрафников из других подразделений и насильно мобилизованных украинцев.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС России выбили подразделения украинских войск с некоторых позиций в селе Гуево Курской области. По данным журналистов, речь идет о северной части населенного пункта. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого российский боец с позывным Пегас рассказал, что группировка ВСУ, отступавшая из населенного пункта Викторовка к северу от Суджи в Курской области, подорвалась на минном поле. По его словам, военные сами же и расставили эти мины. Как отметил Пегас, подорвалась как колесная, так и гусеничная техника противника вместе с экипажами и десантом.