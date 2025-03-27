Названо число воюющих на стороне Украины иностранных наемников

На стороне Украины воюют свыше 3300 наемников из более чем 70 стран. Такие данные назвал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

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Следователи вынесли постановления о привлечении в качестве обвиняемых 871 наемника за участие в вооруженном конфликте против России.

27 марта сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 28-летнего наемника из Великобритании Фрайзера Оуэна Гуда.