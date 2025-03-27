Российские танки прибыли в Белоруссию

Для участия в параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне танки Т-34 прибыли из РФ в Белоруссию, сообщил помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский.

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По его словам, в данное время шьется форма одежды военных лет для участников парада, которые будут участвовать в исторической части военного парада.

«Готовится техника, - добавил он. - Прибыли уже из России танки Т-34».

Зрители, по словам Касинского, увидят «достаточно большую историческую часть парада» с участием в том числе военной техники.