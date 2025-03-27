Южная Корея заявила о якобы отправке 3000 солдат КНДР в Россию

Южнокорейские военные узнали, что КНДР якобы отправила 3000 своих солдат в Россию.

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Об этом сообщило Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

«Северная Корея, по-видимому, дополнительно направила в Россию по меньшей мере 3000 солдат в январе и феврале 2025 года», — говорится в сообщении агентства.

По мнению южнокорейских военных, Россия в обмен на войска якобы передаст КНДР передовые военные технологии.

В ноябре 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Южной Кореи не поддаваться на провокации Запада, распространяющего слухи о якобы переброске военных КНДР на территорию России.