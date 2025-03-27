Дрон снял, как боец ВСУ сделал сальто после удара ПТУР в пикап

В Сети появилось эффектное видно попадания противотанковой управляемой ракеты в пикап ВСУ. От мощного взрыва один из украинских бойцов совершил акробатический кульбит в воздухе.

На кадрах видно, как машина подъехала к лесополосе. Вероятно, она доставила личный состав для ротации, или БК и продовольствие на позиции. Но за ней уже наблюдали оператор БПЛА и расчет противотанкового комплекса.

Как только из транспорта вышел первый боец, в него точно прилетела ракета. Мощным взрывом из пикапа выбросило одного из пассажиров.

Он подлетел метров на десять и сделал в воздухе сальто. Отработал цель взвод ПТРК под командованием "Короля".