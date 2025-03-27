СМИ: Европа может разместить военных вдоль Днепра

Европейские военные рассматривают различные варианты развертывания военных на Украине, включая возможное размещение вдоль реки Днепр. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники.

«Возможный вариант, за который выступает Франция, предполагает размещение членами коалиции значительных сил в центре Украины, где-то вдоль реки Днепр, подальше от линии фронта», — пишет агентство Associated Press со ссылкой на неназванного французского чиновника.

По их данным, европейские стратеги и военачальники изучают разные сценарии для содействия урегулированию конфликта на Украине, включая варианты размещения контингента на западе страны или даже в соседних государствах.

В четверг в Париже пройдет саммит «коалиции желающих», где Запад будет обсуждать возможное предоставление гарантий безопасности для Украины, в том числе — размещение миротворцев. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не приемлет присутствия военного контингента под любым флагом на территории Украины. По его словам, эти войска будут потворствовать сохранению нацистского режима в стране.