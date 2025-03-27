Операторы БПЛА отомстили за убийство военкора Прокофьевой

Военнослужащие Вооруженных сил России отомстили украинским войскам за убийство военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, рассказал NEWS.ru боец 30-го мотострелкового полка с позывным Купол. По его словам, операторы БПЛА оставляют на боеприпасах подпись «За Анну Прокофьеву», после чего бьют ими по противнику.

Один из таких снарядов российские военные прикрепили к дрону. Они выследили нескольких украинских солдат, укрывшихся в подвале на территории полуразрушенного дома. Когда все трое бойцов ВСУ спустились вниз по лестнице, за ними последовал начиненный взрывчаткой беспилотник, после чего аппарат сдетонировал. Как уточнил Купол, бои проходят на Белгородском и Курском направлениях.

Симоньян прокомментировала гибель военкора Прокофьевой

За последние три дня в зоне СВО погибли сразу четыре российских журналиста. В понедельник, 24 марта, стало известно о смерти корреспондента «Известий» Александра Федорчака, оператора «Звезды» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Прокофьева же погибла 26 марта.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян пожелала родственникам Прокофьевой найти утешение в Боге. По ее словам, «рано или поздно мы все снова встретимся».