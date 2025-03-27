Российский военкор рассказал о деятельности погибшего военного журналиста Прокофьевой

Военный журналист Анна Прокофьева, которая погибла в Белгородской области, все время работала в самых горячих точках. Об этом в беседе с aif.ru рассказал российский военкор Александр Коц, отметив, что его коллега всегда отмечалась профессионализмом и смелостью.

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"Ее репортажи выделялись на фоне других, потому что она действительно снимала с передовой", — заявил Коц.

Он вспомнил про репортаж Прокофьевой из Запорожья, где она находилась вместе с разведчиками в одной лесополосе, а рядом прилетали кассетные боеприпасы. Российский военкор подчеркнул, что подобные кадры невозможно снять в тылу и требуют огромного риска.

При этом Коц добавил, что лично с Прокофьевой знаком не был, однако знает про ее материалы.

Напомним, что 26 марта стало известно, что военный журналист "Первого канала" Анна Прокофьева погибла в зоне боевых действий в Белгородской области во время выполнения редакционного задания.