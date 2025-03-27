ВСУ не могут найти пути отхода из Курской области

Ситуация на границе России в Курской области остается контролируемой, несмотря на попытки ВСУ проникнуть через границу. Об этом сообщил командир подразделения Северной группировки войск с позывным «Молот».

«На сегодняшний день обстановка остается напряженно-управляемой. Поэтому сейчас они [ВСУ] уже ищут альтернативные направления, где могут пройти или проскочить. Но у них это не получается», — сказал «Молот» в беседе с ТАСС.

Кроме того, военный отметил успешность создания укомплектованной группировки, которая занимается защитой государственной границы. Он сообщил, что попытки прорыва украинских сил были своевременно пресечены благодаря воздушной разведке и огневому поражению, что не позволило ВСУ реализовать свои планы.