Стало известно об интенсивных боях с ВСУ в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России ведут интенсивные бои с украинскими подразделениями близ населенного пункта Гуево Курской области. Об этом стало известно из публикации военкора Евгения Лисицына в Telegram.

Как рассказал журналист, российским бойцам уже удалось форсировать реку Псел и выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из северной части Гуево.

«Продолжаются интенсивные бои. (...) Также ВС РФ удалось еще немного продвинуться в южной части Гоголевки», — сообщил военкор Лисицын.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ подорвались на своем же минном поле, когда отступали из населенного пункта Викторовка севернее Суджи.