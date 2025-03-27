После массированных атак на регионы России обнаружены обломки нового ударного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) FP-1, способного нести до 60 кг взрывчатки. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, обломки ударных беспилотников ВСУ FP-1 были найдены в Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях.

«Предположительно, дрон состоит из иностранных запчастей, так как при первичном осмотре на двигателях указан производитель — Германия. Боевая часть в основном состоит из ОФБ-60-УЯ, КЗ-6 и тротиловых шашек», - говорится в сообщении.

Осведомленные источники уточнили, что в ходе атак 24 января и 11 марта использовались беспилотники из двух партий. Об этом свидетельствует нумерация. Среди обломков также обнаружили PD-2 «Лютый» и кустарные дроны, собранные из нескольких аппаратов.

Атака украинских беспилотников на российские регионы 11 марта стала самой масштабной с начала 2025 года. Российские силы ПВО за ночь сбили 337 дронов. В результате атаки в Подмосковье погибли три человека, пострадали 18 человек, в том числе трое детей.

Аналогичная массированная атака была в ночь на 24 февраля, тогда средства противовоздушной обороны сбили 128 украинских беспилотников.