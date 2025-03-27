ВСУ начали применять новый ударный беспилотник

Обломки нового ударного беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) FP-1 обнаружили после массированных атак на регионы России. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, обломки этого дрона нашли в пяти областях страны — Саратовской, Московской, Воронежской, Калужской и Тульской. Уточняется, что беспилотник способен нести снаряд со взрывчаткой до 60 килограмм.

«Предположительно, дрон состоит из иностранных запчастей, так как при первичном осмотре на двигателях указан производитель — Германия. Боевая часть в основном состоит из ОФБ-60-УЯ, КЗ-6 и тротиловых шашек», — уточняется в сообщении.

Shot отмечает, что эти беспилотники применялись в ходе атак 24 января и 11 марта. Среди обломков также обнаружили PD-2 «Лютый» и кустарные дроны, собранные из нескольких аппаратов.

11 марта ВСУ попытались атаковать Россию беспилотниками. Всего было сбито 337 дронов, из них 74 — на подлете к Москве.