Бывший украинский военнослужащий Валерий Федорович С в беседе с РИА Новости заявил, что по пути на фронт около взвода обученных в Британии украинских десантников дезертировали.

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«Только с нашей группы ушло много людей. После меня где-то на второй или третий день ушел один парень. Позже во время переезда из Великобритании на Украину ушло человек 10-15. Это произошло в Польше. Когда мы приехали на Украину еще несколько парней дезертировали. Люди хотят жить», - отметил он.

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По его словам, все сбежавшие вступили в ряды ВСУ не по своей воле, а по принуждению.

Он добавил, что был мобилизован в 2024 году в Киеве. Сбежал из рядов ВСУ из тренировочного лагеря, который расположен на территории Великобритании.