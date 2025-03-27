Российские военные взяли в клещи село в Курской области

Военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» взяли в клещи село Гуево в Курской области. Об этом заявил РИА Новости офицер группировки.

Военный рассказал, что штурмовики полка продвинулись вглубь фронта по направлению к северо-западным и северо-восточным окраинам Гуева. Им удалось охватить село с двух сторон и перекрыть трассу снабжения оккупационных сил Вооруженных сил Украины, которые оказались почти полностью окружены в Гуево.

Названа основная задача ВСУ в Курской области

Ранее о выбитых подразделениях ВСУ из северной части Гуево в Курской области сообщил военкор Юрий Котенок. До этого в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки ударили по семи бригадам ВСУ в Курской области.