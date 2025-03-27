ЦТАК: Ким Чен Ын оценил новые разведывательные БПЛА и ударные дроны-камикадзе

Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал на испытаниях разведывательных беспилотников и ударных дронов-камикадзе, в которых применены технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

© Сайт Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК)

Отмечается, что 25-26 марта северокорейский лидер руководил работой Объединения беспилотной авиационной техники и исследовательского коллектива поисково-радиоэлектронной борьбы. Он ознакомился с различными новыми видами разведывательных БПЛА и дронов-камикадзе.

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В ходе испытаний "были подтверждены новаторские характеристики новейшего стратегического разведывательного беспилотника с поисковой способностью, которая позволяет следить и наблюдать за разными стратегическими объектами и движением противника на суше и море", передает ЦТАК.

Кроме того, была продемонстрирована ударная способность дронов-камикадзе, предназначенных для выполнения разнообразных тактических наступательных задач.

Ким Чен Ын дал важную оценку о военной эффективности и ценности стратегического разведывательного БПЛА, характеристики которого находятся на стадии улучшения, и дронов-камикадзе с технологиями ИИ, отмечает агентство.

Лидер КНДР также поддержал новые планы Объединения беспилотной авиационной техники и дал согласие на предложение о наращивании производственной мощности.