Человек пострадал при сбросе боеприпасов ВСУ в Белгородской области

Мужчина получил ранения при сбросе боеприпасов с украинского дрона на частный дом в селе Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пострадавший с множественными осколочными ранениями передан бригаде скорой помощи, его доставляют в Валуйскую центральную районную больницу.

Гладков добавил, что в результате детонации на территории домовладения огнем были уничтожены надворная постройка и автомобиль.

До этого сообщалось, что российские войска отражают наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область, идут ожесточенные бои за Демидовку.

18 марта ВСУ предприняли неудачную попытку вклиниться на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В Минобороны РФ сообщили, что в провокации были задействованы до 200 украинских бойцов и 29 единиц военной техники, в том числе 16 боевых бронированных машин, пять танков.