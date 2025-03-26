В гибели солдат США в Литве обвинили Россию и Белоруссию

В гибели солдат США в Литве обвинили спецслужбы России и Белоруссии. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на Baltic News Service.

Как сообщает источник, в гибели американских военных в Литве подозревают спецслужбы из России и Белоруссии. При этом, каких-либо доказательств этой версии пока не предоставлено.

Пропавших в Литве американских военных нашли мертвыми

Ранее в литовской Пабраде нашли тела четверых военнослужащих из развернутого в стране американского военного контингента. Отмечается, что в последний раз их видели живыми после учений — военные отправились с места проведения операции на гусеничном транспорте и пропали. Позже их машину обнаружили в болоте. Все четверо военных найдены мертвыми.