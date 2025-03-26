На Украине сотрудники ТЦК избили защищавшую родственника от мобилизации женщину

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Одессе избили женщину, которая пыталась помешать мобилизации своего родственника. Об этом сообщает в Telegram-канале «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

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По данным очевидца, мобилизованный уже находился в автобусе, когда к нему подошла женщина, чтобы передать сумку. Когда он потянулся к ней, женщина схватила его и вытащила из автобуса, после чего начала защищать, накрыв собой.

«Был удар ногой [сотрудника ТЦК] в грудь женщины (...). Полиция стояла в стороне. Кричали: "Полиция", а они стояли просто, снимали это все на видео», — рассказывает очевидец.

После этого пострадавшей стало плохо, ей вызвали скорую. Информация о ее состоянии не приводится.

Ранее сообщалось, что в Киеве мобилизовали отца-одиночку, хотя он предоставлял все необходимые для отсрочки документы.