У границ Калининградской области завис самолет-разведчик НАТО

У границ Калининградской области завис самолет-разведчик США Boeing P-8A Poseidon. Об этом сообщает военкор Юрий Котенок.

По словам военкора, это уже третий самолет-разведчик НАТО, который был замечен в этом регионе. Одним из таких самолетов стал Boeing RC-135V Rivet Joint, который ранее несколько часов находился в небе над Черным морем. Как уточнил Котенок, он вел мониторинг западной части акватории, а также южного побережья Крыма и черноморского побережья в районе Новороссийска.

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«На северном направлении в воздухе никакой "разрядкой" также не пахнет. У границ Калининградской области прямо сейчас в небе — американский Boeing P-8A Poseidon, хорошо знакомый нам по активности над Черным морем», — сообщает источник.

Ранее экипаж самолета российской авиакомпании заметил беспилотник при заходе на посадку в московском аэропорту Шереметьево.