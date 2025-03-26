В Румынии запустят серийное производство собственных беспилотников

В Румынии запустят серийное производство беспилотных летательных аппаратов военного и гражданского назначения до конца 2025 года.

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Об этом заявил министр экономики, цифровизации, предпринимательства и туризма Богдан-Груя Иван, пишет ТАСС.

«Прототип будет готов этим летом, а серийное производство начнется к концу этого года», — отметил он.

Также до конца года в стране развернут производство взрывчатых веществ, рассказал министр. Кроме того, со второго квартала 2026 года в Румынии начнут производить боеприпасы 155-го калибра, применяемые в Североатлантическом альянсе, добавил он.

В октябре прошлого года стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Румынии радиолокационных систем Sentinel. Эти радары дополнят возможности противовоздушной обороны Румынии, особенно с точки зрения раннего обнаружения беспилотников, которые перемещаются на низкой скорости и имеют сокращенный радарный след, заявил глава минобороны республики Анджел Тылвэр.

На закупку первых двух систем планировалось направить около $90 млн. Эти средства будут взяты в основном из фондов программы военной помощи иностранным государствам Foreign Military Financing Госдепа США.