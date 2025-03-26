В Словакии высказались об отправке войск на Украину

Лидеры политических партий не только от коалиции, но и от оппозиции выступают против отправки словацких военных на Украину. Об этом заявил президент республики Петер Пеллегрини, передает РИА Новости.

Он указал, что в вопросе отправки словацких солдат с целью участия в возможной миротворческой миссии на Украине политические силы Словакии проявили «всеобщее единство».

«Все единогласно отвергли размещение словацких военных на Украине», — пояснил Пеллегрини.

В связи с этим, по его словам, Словакия не станет участвовать в саммитах стран, готовых разместить миротворцев на Украине в качестве гарантий безопасности.

Стоит отметить, что на встрече по вопросу повышения обороноспособности Словакии присутствовали три партии, входящие в правительственную коалицию, и три оппозиционные партии. Также в ней приняли участие глава Минобороны республики и начальник генштаба ВС страны.