Рютте оценил призыв не приближать силы НАТО к России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены альянса имеют право самостоятельно решать, как реагировать на требования России не приближать силы блока к ее границам.

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Рютте прокомментировал вопрос о «требованиях России вынудить НАТО увести свои силы с территории новых членов альянса».

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«Путин может выдвигать требования за столом переговоров, это его право, но он не может указывать нам, как действовать между собой, между 32 членами альянса», – сказал он.

Рютте также отметил, что этот вопрос не имеет отношения к мирным переговорам.