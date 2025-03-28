Украинский пленный хотел остаться в России и пытался притвориться гражданским

Украинский солдат Владимир Бережных, взятый в плен в Курской области, заявил, что хотел остаться в России, для этого он переоделся в одежду местных жителей и притворился гражданским, но выдал себя натовскими берцами. Его слова приводит РИА Новости.

«Когда взяли в кольцо россияне, наши ушли. Я остался жить в Плехово (Курская область — прим. ред.). Жил там два дня. Зашел я баню, там оказалась курточка и вещи местного, я надел все это на себя, форму свою снял», — заявил он.

По словам солдата, он притворился гражданским человеком, даже забрал паспорт гражданина. Он добавил, что хотел найти себе женщину и остаться жить в России, потому что на родине его судьба не сложилась. Военный объяснил, что шел за сигаретами в натовских берцах, из-за чего его взяли российские военные.

До этого пленный боец ВСУ Сергей Голубниченко поделился историей о том, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали его в кафе. Пленный рассказал, что его задержали, когда он зашел в кафе за сигаретами по дороге на подработку.