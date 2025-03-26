Пропавших в Литве американских военных нашли мертвыми

Четверо военнослужащих армии США, которые пропали в Литве после завершения тактических учений на полигоне в Пабраде, нашли мертвыми. Об этом сообщает литовский новостной портал Lrytas.

По данным издания, военнослужащие 1-й бригады 3-й пехотной дивизии, выехали с плановых тактических учений 25 марта на гусеничном транспортном средстве и пропали. Их машину обнаружили 26 марта в болоте. Все военные погибли.

При этом в Lrytas подчеркнули, что официального подтверждения этой информации нет. Власти Литвы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.