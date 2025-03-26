Украинский омбудсмен взмолился из-за полного беззакония ТЦК

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец признал в своем Телеграм-канале, что сотрудники территориальных центров комплектования, занимающихся мобилизацией, массово нарушают права человека. Впервые украинские власти признали не отдельные нарушения военкомов, а их системный характер.

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Омбудсмен потребовал экстренного вмешательства государства.

"Могу четко констатировать: нарушения прав человека со стороны работников ТЦК приобрели системный и массовый характер", - написал Лубинец, добавив, что незаконные задержания и избиения на улицах украинских городов и сел "стали новым вирусным трендом".

Он призвал остановить беззаконие военкомов с помощью "жесткой реакции государства".

Кроме этого Лубинец перечислил основные нарушения закона сотрудниками ТЦК. Это сокрытие информации о местонахождении мобилизыванных, оказание давления для подписания задержанными гражданами документов о мобилизации. Причем это применяют даже к тем украинцам, которые имеют законные отсрочки.

В украинском сегменте Интернета регулярно появляются видеокадры с похищением военкомами людей на улицах, с избиениями и издевательствами со стороны сотрудников ТЦК. Все это выливается в противстояние с гражданами, которые порой сами применяют силу к военкомам.