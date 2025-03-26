Рютте назвал темы переговоров НАТО в Гааге

На саммите в Гааге страны-члены НАТО намерены принять новые обязательства в области обороны и сдерживания. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Марк Рютте.

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Особое внимание будет уделено укреплению противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), подчеркнул он.

«На саммите в Гааге все союзники возьмут новые обязательства на базе новых целей по ПВО, ПРО, ракетам большой дальности», - приводят слова Рютте СМИ.

Ранее сообщалось, что на учениях в Литве пропали американские военные вместе с техникой.