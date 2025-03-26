Залужный высказался о шансах ВСУ «дойти до Москвы»

Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в ходе общения со студентами во Львове порассуждал о том, могут ли сейчас украинские военные дойти до Москвы. Он сделал неожиданный вывод.

"Можем ли мы сейчас это сделать? Что украинские войска дойдут до Москвы?", - задался вопросом Залужный.

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Он отметил, что от Конотопа в Сумской области до Москвы 625 км и попросил аудиторию представить, как должны быть растянуты войска.

"Есть ли в Украине столько людей? Вы знаете, даже если, мне кажется, уже девушек начнем призывать – не хватит", - констатировал экс-главком.

В этой связи он призвал объективно подходить к подобным заявлениям и призывам.

Ранее Залужный раскрыл, о чем его просили молчать в ходе важного звонка из Румынии.