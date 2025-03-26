Для защиты от беспилотных летательных аппаратов необходимо развернуть высокоэффективные комплексы противовоздушной обороны (ПВО), включая лазерное оружие.
Об этом заявил заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев во время поездки в Центральный федеральный округ, пишет ТАСС.
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«Необходимо в кратчайшие сроки развернуть высокоэффективные комплексы ПВО, включая и те комплексы, которые могут использовать новые физические принципы», — отметил он.
Медведев уточнил, что имеет в виду «комплексы лазерного оружия, предназначенные для поражения целей малого размера».