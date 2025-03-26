Стало известно о новой позиции Европы по отправке войск на Украину

Страны Европы постепенно отказываются от идеи отправить войска на Украину и вместо этого намерены найти другие способы военной помощи Киеву. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

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«Они [страны Европы] отходят от [идеи отправки] наземных войск и пытаются переосмыслить то, что они делают, чтобы прийти к чему-то более разумному», — отмечает агентство.

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Дополнительно уточняется, что не все страны региона отказываются от идеи и речь может идти о решении направить свои силы на двусторонней основе, а не коллективно. При этом причиной смены решения называется ситуация на поле боя и снижение боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что лидеры Европейского союза (ЕС) являются мечтателями, что подтверждают их несостоятельные идеи об отправке войск на Украину. Глава ведомства добавил, что политика стран Европы в корне противоречит позиции США по окончанию боевых действий.