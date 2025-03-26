Украинский список энергообъектов для перемирия разошелся с российским

Lenta.ru

Опубликованный Россией перечень энергообъектов, подпадающих под прекращение ударов, расходится с тем перечнем, который Киев согласовал с США. Об этом сообщило Минэнерго Украины, передает «Страна.ua».

Украинский список энергообъектов для перемирия разошелся с российским
© ИТАР-ТАСС

Ведомство сообщило, что в российском перечне отсутствуют украинские объекты нефтедобычи и газодобычи. Также сообщается, что Украина согласовала с США список, в который вошли объекты электроэнергетического и нефтегазового комплексов, а также атомной и угольной промышленности и производства энергетического оборудования.

Генштаб ВСУ ответил на заявление об ударах по российским энергообъектам

Ранее Кремль опубликовал согласованный с Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В него попали вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, в том числе электростанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

До этого президент Украины Владимир Зеленский предложил главе США Дональду Трампу подготовить списки энергообъектов, по которым нельзя будет наносить удары.

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